У супермаркеті Києва чоловік погрожував україномовному покупцю, назвав його "фашистом" (відео)

На місце події прибули правоохоронці, однак про подальшу долю чоловіка наразі нічого не відомо.

У супермаркеті Києва вночі невідомий озвучив погрози на адресу україномовного чоловіка, назвавши його "фашистом".

Відео інциденту у Facebook опублікував користувач Микола Ворошнов. "Київ, третя година ночі, 27-ме число, магазин АТБ на Лівобережці. Стою я на касі, купую собі дещо на ранок. І тут до мене ззаду підходить якийсь голос і каже російською "і як тобі, фашисту, живеться?" Я повернувся, подумавши, що, можливо, щось не зрозумів. Далі я почув "ми прийдемо і всіх вас постріляємо", — розповів він.

На записі чоловік заперечив мотиви фізичної розправи. Він зазначив, що має намір не стріляти, а "з усіма розбиратися".

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У коментарі ТСН.ua Ворошнов розповів, що спочатку сприйняв погрозу як жарт.

"У магазині взагалі нікого не було. Підійшов до каси, привітався з касиркою, почав розраховуватися, а позаду мене чоловік раптово запитує "і як вам, фашистам, живеться на моїй землі?". Я колишній військовий і подумав спочатку, що це якийсь жарт. Проте він і далі продовжив погрожувати "прийти з нашими" та "всіх перерахувати". Заявляв, що України не існує, і мови, якою я розмовляю, теж не існує", — зазначив він.

Ворошнов також повідомив, що на місце події прибули правоохоронці, однак про подальшу долю чоловіка йому невідомо.

"Я викликав правоохоронців, вони приїхали за 15 хвилин, прийняли мої заяви, проте про подальшу долю цього чоловіка я не знаю. Поліцейські пообіцяли доправити його у відповідні структури", — додав він.