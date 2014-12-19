СБУ: Слідчі знайшли свідків падіння MH17, які можуть вказати на спільників терористів

Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, передає Українська правда.

"Багато буде залежати від того, яка ситуація складеться на території, де знаходиться більшість свідків, а також, де знаходяться спільники того злочину, які також нами встановлені", - сказав він.

"Але поки що ніяких процесуальних рішень щодо них і жодних даних щодо них ми назовні не видаємо. Навіть всередині слідчої групи не всі володіють цією інформацією, щоб не були знищені ті люди, які винні у вчиненні цього злочину", - додав Вовк.

Читайте такожПорошенко очікує, що висновки по катастрофі Boeing оприлюднять влітку 2015 рокуТакож Вовк висловив сподівання, що міжнародна слідча група завершить розслідування по Боїнгу наступного року.

За його словами, це буде залежати, зокрема від того, чи вдасться слідчим отримати доступ до всієї території, на якій сталася катастрофа, для остаточного її обстеження.

За його словами, він оприлюднив всю можливу інформацію з цього приводу, яка була погоджена з іншими членами групи з Бельгії, Австралії та Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що СБУ розглядає чотири версія падіння Боїнга, основною з яких є збиття літака ракетою класу "земля-повітря" з території, контрольованої "ДНР".