Тіна Кароль поділилася спокусливим знімком (фото)
11:36, 29 серпня 2018Суспільство
2601 0
Популярна виконавиця продемонструвала сексуальний і зухвалий образ.
Тіна Кароль поділилася новими фото / instagram.com/tina_karol
Співачка Тіна Кароль, яка провела перший ефір шоу "Танці з зірками" в парі Юрою Горбуновим, поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram ефектним фото.
Популярна виконавиця продемонструвала сексуальний і зухвалий образ. На знімку Кароль відображена в шовковій сукні з металізованим блиском з колекції українського бренду FLOW THE LABEL і модних чоботях-панчохах. Поряд з Тіною позує пес.
Автором кадру виступив fashion-фотограф Антон Кулаковський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter