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Тіна Кароль поділилася спокусливим знімком (фото)

11:36, 29 серпня 2018
Суспільство
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Тіна Кароль поділилася новими фото / instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль, яка провела перший ефір шоу "Танці з зірками" в парі Юрою Горбуновим, поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram ефектним фото.

Популярна виконавиця продемонструвала сексуальний і зухвалий образ. На знімку Кароль відображена в шовковій сукні з металізованим блиском з колекції українського бренду FLOW THE LABEL і модних чоботях-панчохах. Поряд з Тіною позує пес.

Автором кадру виступив fashion-фотограф Антон Кулаковський.

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Теги: #Тіна Кароль