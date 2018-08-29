Тіна Кароль поділилася спокусливим знімком (фото)

Популярна виконавиця продемонструвала сексуальний і зухвалий образ.

Співачка Тіна Кароль, яка провела перший ефір шоу "Танці з зірками" в парі Юрою Горбуновим, поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram ефектним фото.

Популярна виконавиця продемонструвала сексуальний і зухвалий образ. На знімку Кароль відображена в шовковій сукні з металізованим блиском з колекції українського бренду FLOW THE LABEL і модних чоботях-панчохах. Поряд з Тіною позує пес.

Автором кадру виступив fashion-фотограф Антон Кулаковський.