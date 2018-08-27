Тіна Кароль вразила спокусливою сукнею на "Танцях з зірками" (фото)
Тіна Кароль у першому випуску другого сезону "Танців з зірками" стала ведучою. У парі з Юрієм Горбуновим вона вела шоу і допомагала представляти нових учасників танцювального проекту.
У прямому ефірі зірка з'явилася в спокусливому довгій сукні чорного кольору зі стразами і золотистими вставками.
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Також сукня виділялася характерним вирізом в зоні декольте, який через пояс плавно перейшов на спідницю сукні.
Співачка також взула витончені чорні босоніжки з тонкими ремінцями.
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