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Тіна Кароль вразила спокусливою сукнею на "Танцях з зірками" (фото)

13:46, 27 серпня 2018
Суспільство
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Тіна Кароль зачарувала розкішною сукнею на "Танцях із зірками" / УНІАН

Тіна Кароль у першому випуску другого сезону "Танців з зірками" стала ведучою. У парі з Юрієм Горбуновим вона вела шоу і допомагала представляти нових учасників танцювального проекту.

У прямому ефірі зірка з'явилася в спокусливому довгій сукні чорного кольору зі стразами і золотистими вставками.

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Також сукня виділялася характерним вирізом в зоні декольте, який через пояс плавно перейшов на спідницю сукні.

Співачка також взула витончені чорні босоніжки з тонкими ремінцями.

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Теги: #Тіна Кароль