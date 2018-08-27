Тіна Кароль вразила спокусливою сукнею на "Танцях з зірками" (фото)

Сукня виділялася характерним вирізом в зоні декольте.

Тіна Кароль у першому випуску другого сезону "Танців з зірками" стала ведучою. У парі з Юрієм Горбуновим вона вела шоу і допомагала представляти нових учасників танцювального проекту.