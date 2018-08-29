У Києві нагородили найкращих виробників напоїв

Великі корпорації й маленькі компанії боролися за престижні нагороди Мыжнародного дегустаційного конкурсу пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних і питних вод, який пройшов 28 серпня. Його з 1997 року щорічно проводить галузева компанія «Укрпиво», що об'єднує українських і міжнародних виробників пива, солоду та безалкогольних напоїв. Члени журі – експерти, професійні дегустатори та технологи з України та зарубіжжя – оцінюють напої за рядом критеріъв, у тому числі за зовнішнім виглядом, смаком, ароматом і консистенцією. В цьому році вони «в сліпу» продегустували 128 зразків продукції від 36 підприємств України. За словами генерального директора ЗАТ «Укрпиво» Галини Коренькової, були представлені кращі зразки пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв та води.

«За цим стоїть не просто якісний продукт, який потрапляє на ринок, але і робота величезних колективів, їх прагнення до вдосконалення і розвитку. На тлі загальної кризи ми відзначаємо приріст виробництва напоїв в Україні. І це не без участі нашого конкурсу, який стимулює галузь, що об'єднує виробників», – сказала вона під час церемонії нагородження.

Найбільш престижну нагороду «Бурштинову зірку», в цьому році завоювала компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед». Цю нагороду заснували десять років тому, і вперше в історії конкурсу її вже втретє отримала одна і та ж компанія. В цей раз «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» отримала її за найбільш високий в Україні приріст виробництва безалкогольних напоїв за результатами 2017 року. Крім того, компанія отримала Гран-прі за найвищу якість, сім медалей за високу якість і відмінний смак напоїв та Почесний кубок за розробку дизайну етикетки нового продукту.

Як зазначив директор зі зв'язків з громадськістю компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» Андрій Бублик, галузева нагорода є визнанням роботи всього великого колективу компанії.

«Ми дуже пишаємося цим. Колектив щодня роблять все можливе, щоб наша продукція була якісною, щоб її різноманітність і смаки відповідали найвищим вимогам споживачів. Ми не просто один раз досягли високих результатів, а з року в рік підвищуємо планку, демонструємо топову якість і тим самим встановлюємо правила високих стандартів для всіх гравців ринку», –підкреслив він.