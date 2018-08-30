Українці можуть залишити повідомлення родині Маккейна у книзі співчуття в посольстві США

Українці можуть прийти до посольства з 9:00 до 17:00 до 31 серпня.

Українці можуть залишити повідомлення родині сенатора від Республіканської партії Джона Маккейна, який помер 26 серпня, у книзі співчуття в посольстві США, що розташоване на вулиці Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 4.

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Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter. "Ми щиро дякуємо за співчуття та спогади багатьом українським друзям сенатора Маккейна. Книга співчуття залишається біля посольства з 9:00 до 17:00 до 31 серпня для тих, хто хотів би залишити повідомлення його родині", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня у США помер сенатор-республіканець від штату Арізона Джон Маккейн. Він страждав від злоякісної пухлини головного мозку, яка називається гліобластома. Політик пішов з життя у віці 81 року.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття американському народу з приводу смерті сенатора Маккейна. Глава держави заявив, що помер великий друг України. «Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави», - наголосив Порошенко.

Як відомо, сенатор Маккейн підтримував надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin. На його переконання, надання Україні летального озброєння підвищить для Росії ціну агресії та спонукатиме до виконання Мінських угод. Наприкінці грудня 2016 року Маккейн відвідав прифронтовий Маріуполь та українських військових. Порошенко нагородив сенатора Маккейна орденом Свободи.