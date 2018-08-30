У США відбулась перша церемонія прощання із сенатором Маккейном (фоторепортаж)

Меморіальна служба пройшла в ротонді Капітолію штату Арізона в місті Фінікс.

В ротонді Капітолію штату Арізона в місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена померлому сенаторові Джону Маккейну.

Про це повідомляє AP.

"Члени Національної гвардії Арізони внесли труну в ротонду штату. Кімната була прикрашена прапорами США і Арізони. Дружина Джона Маккейна Сінді притиснулася обличчям до гробу чоловіка. Також деякі з його дітей плакали", - йдеться в повідомленні.

Під час служби губернатор Дуг Дуче згадував сенатора Маккейна, як і міжнародно відомого діяча, а також найбільшу фігуру в історії Арізони.

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Пізніше, у другій половині дня, ротонда була відкрита для всіх бажаючих віддати честь сенатора. Як тільки завершилася служба, біля будівлі зібралася черга з більш сотні людей.

У четвер у Фініксі пройде відкрита для публіки церемонія пам'яті з ходою через усе місто. У п'ятницю труну з тілом Маккейна виставлять в Капітолії у Вашингтоні після ще однієї церемонії, присвяченій досягненням сенатора. У суботу також пройде панахида в Національному соборі Вашингтона, де виступлять, в числі інших, екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня після тривалої боротьби з раком. Він був відомий як герой війни, критик авторитарних режимів і впливовий друг України.