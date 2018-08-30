Попередження для Риб й вдалий час для Овнів: з'явився прогноз на вересень для всіх знаків зодіаку

Вересень – час нових проектів, які ми досі з різних причин як об'єктивних, так і суб'єктивних – відкладали у довгу скриню, стверджують астрологи.

За прогнозами астрологів, перший місяць осені - час для реалізації задуманих планів. Вони кажуть, що результат перевершить усі очікування.

Про те, що ще чекає на всі знаки Зодіаку у вересні, розповіла ТСН астропсихолог Валентина Віттрок.

Овен

Якщо ви давно мріяли про нову посаду, кращого часу для просування кар'єрними сходами і не підібрати. Щоправда, для отримання бажаного, доведеться проявити себе з кращого боку – показати начальству, як кажуть, товар обличчям. Доведіть, що здатні на біше, і вас оцінять.

Телець

У вересні не варто чекати манни небесної – досягти своєї мети зможуть тільки ті, хто любить і вміє працювати. До речі, це буде стосуватися не тільки роботи, але й особистого життя: щоб вибудувати стосунки з коханою людиною, доведеться попрацювати. Нічого не пускайте напризволяще – це загрожує втратами.

Близнюки

Зміни, які чекають вас в цей час, торкнуться всіх сфер життя, але пріоритет зірки все-таки віддадуть зміні місця проживання. Тому, якщо ви збираєтеся змінити тісну квартиру на більш простору або, тим більше, заміський будинок, має сенс заздалегідь підготуватися до переїзду – він буде непростим.

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Рак

Вам доведеться на власному досвіді переконатися в справедливості старовинної мудрості про те, що один у полі не воїн – навіть елементарні побутові питання не вдасться вирішити самостійно, не кажучи вже про серйозні професійні проекти. Якщо хочете досягти успіху, збирайте команду однодумців.

Лев

Коли ви робите рішучі кроки в напрямку мети, ризикуєте уподібнитися слону у магазині посуду, який, абсолютно того не бажаючи, трощить все на своєму шляху. Згадайте, що краще – ворог хорошого, і залиште все як є: іноді, щоб зберегти досягнуте, не рекомендується йти вперед, а стояти на місці.

Діва

Вашим супутником у цей час стане інтуїція: що б не сталося, звертайтеся до неї – не підведе. На порядку денному стане перетворення у власному домі: ймовірно, буде потрібно ремонт, під час якого не варто скупитися на будівельні матеріали – зрештою, від цього буде залежати ваш комфорт.

Терези

Можливо, людина, яку ви зустрінете, здасться вам ідеальною з кожного погляду. Однак зірки рекомендують вам не поспішати з передчасними висновками: щоб уникнути розчарування, яке може виявитися вельми неприємним, краще не зачаровуватися, а там час все розставить по своїх місцях.

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Скорпіон

Не варто терпіти те, що з якоїсь причини вас не влаштовує: роботу, яка перестала приносити моральне і матеріальне задоволення, і стосунки з колись коханою людиною, що стала вам чужою. Сміливо відмовляйтеся від усіх "валіз без ручки", жити без цього вантажу вам буде набагато легше.

Стрілець

Після напруженого – у всякому разі, в професійному сенсі – літа можна буде нарешті перевести дух і відпочити. Краще за все, змінити обстановку і вирушити куди-небудь до теплого моря, але, якщо такої можливості немає, підійде і заміська дача, де можна провести час далеко від усіх.

Козеріг

Розуміння того, що життя – ланцюг взаємопов'язаних подій, де кожен фрагмент важливий як для минулого, так і майбутнього, значно полегшує наше до нього ставлення. Все, що сьогодні буде незрозумілим, вже завтра отримає логічне пояснення, головне – не поспішати з негативними висновками.

Водолій

Не варто зосереджуватися лише на роботі – якою б важливою вона не була, світ клином не зійшовся. Приділіть увагу особистому життю, яке останнім часом унаслідок тотальної зайнятості перебуває в загоні – в іншому разі у вашої другої половинки лусне терпіння і ви залишитеся на самоті.

Риби

Домогтися свого від оточення можна буде, лише проявивши притаманну вам якість – комунікабельність. Але, оскільки розвивати її ніколи не пізно, зірки рекомендують вам цим зайнятися. Чужа негативна енергетика може занапастити будь-які благі наміри, так що краще уникати її носіїв.