В Україну не пустили пропагандистські книжки РФ, які хотіли ввезти для розхитування ситуації перед виборами

Пропагандистську літературу спочатку мали накопичити в Україні, а розповсюджувати навесні 2019 року з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні.

У Житомирській області перекрито канал переміщення до України пропагандистської літератури із Росії через кордон з Білоруссю.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, сьогодні у Житомирській області офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрито канал переміщення на територію України книжкової продукції пропагандистського характеру російського виробництва, що заборонена для ввезення в нашу країну. При цьому, аби перемістити продукцію до України, порушник спробував підкупити співробітників прикордонного відомства.

«До схеми переміщення і реалізації пропагандистських книжок причетні декілька осіб. Закупівля літератури російського виробництва здійснювалася на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, а переправляти до України її планували виключно через українсько-білоруську ділянку», - уточнили у прикордонному відомстві.

За даними ДПСУ, реалізація літератури мала здійснюватися через мережу точок продажу книжкової продукції.

«Затримана продукція має пропагандистську спрямованість, зокрема, розкриває військову тематику, пропагує комуністичні цінності та радянську ідеологію, соціальний устрій та переваги «федеративного» державного устрою, які згідно з законодавством України заборонені для розповсюдження та використання на території України», - сказано у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, цю літературу спочатку мали накопичити в Україні, а розповсюджувати її планували навесні 2019 року з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні.

Як уточнили УНІАН у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону, затриманим, який намагався підкупити прикордонників, виявився громадянин України. Він запропонував інструктору відділу прикордонної служби «Іванків» Житомирського прикордонного загону 1,6 тис. грн хабара за нефіксацію перевищення встановленої норми для перевезення книжкової продукції та задля уникнення її декларування.

За інформацією прокуратури, чоловік намагався перевезти через державний кордон понад 590 кілограмів військової літератури російського походження. Його затримали близько першої години ночі під час передачі відповідної суми інспектору.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Розслідування справи триває.