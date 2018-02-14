В Україну не пустили книги з РФ через "російський" Крим та пропагандистські гасла

В одній книзі російський офіцер запасу "ностальгує за війною", а у вихідних даних серії дитячих книжок зазначено: "Отпечатано в России. Республика Крым".

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відмовив ТОВ "Форс Україна" у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книг: Роман Сенчин "Постоянное напряжение" та серію "Путешествие вокруг света" (видавець - ТОВ "Издательство "Э") через пропаганду війни та названий російським Крим.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

Зокрема, повідомляється, що наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

"Члени експертної ради визнали невідповідність видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Зокрема, у книзі Романа Сенчина присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора та пропаганда війни. Один із її героїв, російський офіцер запасу, ностальгує за війною: "А вокруг… Вокруг Новороссия, Сирия… То один его однополчанин уехал в Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя…". А далі - опис подій в Україні із пропагандистськими гаслами: "антигосударственный переворот в Киеве", "гибли люди, говорящие по-русски", "Надо вводить войска - защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!", - пояснили у комітеті.

Водночас, серія дитячих книжок "Путешествие вокруг света" не викликала питань щодо змісту, проте у вихідних даних видань зазначено: "Отпечатано в России. Республика Крым".

"Саме через цю "помилку" в географії (Крим був, є і буде українським!) видання не отримали дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні", - наголосилим у Держкомтелерадіо.