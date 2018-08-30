Лікар, який 18 років лікував Кобзона, досі не знає про його смерть - ЗМІ

З самого ранку він знаходиться в операційній, де немає зв'язку.

Лікар-онколог Михайло Давидов, який 18 років лікував російського співака Йосипа Кобзона та допомагав йому боротися з раком, досі не знає про смерть артиста.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

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"Лікар Михайло Давидов, який лікував Йосипа Кобзона 18 років і пройшов з ним все, - досі не знає про смерть артиста. З ранку він знаходиться в операційній, де немає зв'язку", - йдеться в повідомленні.

До 2017 року Давидов очолював Російський онкологічний науковий центр імені Блохіна, в якому проходив лікування Кобзон.

Як повідомляв УНІАН, сегогдня, 30 серпня, стало відомо, що Йосип Кобзон помер. Останній місяць співак провів у лікарні. Він лежав у реанімаційному відділенні приватної клініки в центрі Москви.