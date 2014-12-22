Квіт заявив, що стипендії студентам скасовувати не будуть
10:18, 22 грудня 2014Суспільство
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Міністр освіти і науки Сергій Квіт спростував чутки про скасування стипендій українським студентам.
Квіт попросив "всіх заспокоїтися" / УНІАН
Сергій Квіт заявив, що стипендії будуть виплачувати. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Студентські стипендії не відміняються, так що я прошу всіх заспокоїтися", - написав Квіт.
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Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця року можуть закрити ще близько 70 вищих навчальних закладів. Скорочення закладів вищої освіти не означає, що буде якась соціальна напруженість, тому що якщо університет закривається з різних причин, то і студенти відразу переводяться в інші навчальні заклади, і викладачі можуть знайти роботу в інших вузах.
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