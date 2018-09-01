Рішення про закриття справ СБУ стосовно Захарченка ухвалять слідчі - Грицак (відео)
18:58, 01 вересня 2018Суспільство
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За словами Грицака, у зв'язку зі смертю того, хто був підозрюваним, як правило, у такому разі справа закривається.
31 липня 2014 року Захарченко було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 \ фото УНІАН
Рішення про можливе закриття справ Службою безпеки України (СБУ) щодо загиблого Олександра Захарченка буде ухвалено слідчими.
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Про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає rbc.ua. За його словами, рішення про можливе закриття справ СБУ стосовно Захарченко в зв'язку з його смертю буде ухвалено слідчими.
"Звичайно, приймати рішення будуть слідчі. У зв'язку зі смертю того, хто був підозрюваним, як правило, у такому разі справа закривається", - сказав Грицак.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2014 року Захарченко було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("створення терористичного угруповання").
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