Ціллю був не Захарченко: ЗМІ розповіли, для кого призначався вибух у кафе "Сепар"

Захарченко збирався покинути свій пост у вересні і змирився з цим, а ось "міністр доходів ДНР" Тимофєєв багатьом заважав, повідомляє ЗМІ.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко не був ціллю вибуху в донецькому кафе "Сепар" 31 серпня. Швидше за все планувалася ліквідація "міністра доходів ДНР" Олександра Тимофєєва з позивним "Ташкент".

Про це повідомляє Telegram-канал "Незигарь" з посиланням на джерело.

За даними джерела, Захарченко збирався покинути пост ватажка псевдореспублики у вересні і багато хто знав про його звільнення.

Читайте такожЧерез вбивство Захарченка ватажок "ЛНР" втік з фейкової республіки

"Вбивати Захарченко було безглуздо. Якщо це не була особиста помста", - йдеться у повідомленні.

А ось Тимофєєв, згідно з інформацією, насолив багатьом і останнім часом мав конфлікти з командирами і групами "ДНР".

Крім цього "Ташкент" "підпорядкував собі особисто весь оборот вугілля на території ДНР і грошових коштів за його реалізацію". Згідно з повідомленням, він реалізовував вугілля на підконтрольні українській владі території і заробив на цьому більше мільярда рублів.

Також Тимофєєв "кришував" контрабанду контрафактних товарів у Росію і розкрадав "гумконвої" з РФ, повідомляє джерело.

Читайте такожЛіквідація Захарченка: ватажок "ДНР" у кафе "Сепар" поминав Кобзона - ЗМІ

Повідомляється, що "міністр" займався рейдерством підприємств. Один з "віджатих" бізнесів він подарував своєму другові і "родичу по лінії першої дружини" Захарченку.

"За "Ташкента" почався дефіцит грошових коштів для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та допомог (відбувається істотне зниження зарплат, близько 30% бюджетників взагалі не отримують заробітну плату, або отримують частково, пенсії отримують лише 50 % пенсіонерів, різні соціальні допомоги – 40-45%)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНовий очільник "ДНР" Трапезніков виявився колишнім менеджером "Шахтаря"

Також повідомляється, то "Ташкент" хотів зайняти місце Захарченко і створював коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

В результаті вибуху постраждав і Тимофєєв, він був доставлений в лікарню, його стан оцінили як важкий. Сьогодні ЗМІ повідомили про смерть "Ташкента", при цьому сепаратистські та російські ресурси про це замовчують. Сайт "Миротворець" повідомив, що Тимофєєва "ліквідовано російськими спецслужбами".