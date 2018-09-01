этот материал доступен на русском

Ціллю був не Захарченко: ЗМІ розповіли, для кого призначався вибух у кафе "Сепар"

15:24, 01 вересня 2018
Війна
5823 0
Наслідки вибуху в кафе "Сепар" в Донецьку / REUTERS

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко не був ціллю вибуху в донецькому кафе "Сепар" 31 серпня. Швидше за все планувалася ліквідація "міністра доходів ДНР" Олександра Тимофєєва з позивним "Ташкент".

Про це повідомляє Telegram-канал "Незигарь" з посиланням на джерело.

За даними джерела, Захарченко збирався покинути пост ватажка псевдореспублики у вересні і багато хто знав про його звільнення.

Читайте такожЧерез вбивство Захарченка ватажок "ЛНР" втік з фейкової республіки

"Вбивати Захарченко було безглуздо. Якщо це не була особиста помста", - йдеться у повідомленні.

А ось Тимофєєв, згідно з інформацією, насолив багатьом і останнім часом мав конфлікти з командирами і групами "ДНР".

Крім цього "Ташкент" "підпорядкував собі особисто весь оборот вугілля на території ДНР і грошових коштів за його реалізацію". Згідно з повідомленням, він реалізовував вугілля на підконтрольні українській владі території і заробив на цьому більше мільярда рублів.

Також Тимофєєв "кришував" контрабанду контрафактних товарів у Росію і розкрадав "гумконвої" з РФ, повідомляє джерело.

Читайте такожЛіквідація Захарченка: ватажок "ДНР" у кафе "Сепар" поминав Кобзона - ЗМІ

Повідомляється, що "міністр" займався рейдерством підприємств. Один з "віджатих" бізнесів він подарував своєму другові і "родичу по лінії першої дружини" Захарченку.

"За "Ташкента" почався дефіцит грошових коштів для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та допомог (відбувається істотне зниження зарплат, близько 30% бюджетників взагалі не отримують заробітну плату, або отримують частково, пенсії отримують лише 50 % пенсіонерів, різні соціальні допомоги – 40-45%)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНовий очільник "ДНР" Трапезніков виявився колишнім менеджером "Шахтаря"

Також повідомляється, то "Ташкент" хотів зайняти місце Захарченко і створював коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

В результаті вибуху постраждав і Тимофєєв, він був доставлений в лікарню, його стан оцінили як важкий. Сьогодні ЗМІ повідомили про смерть "Ташкента", при цьому сепаратистські та російські ресурси про це замовчують. Сайт "Миротворець" повідомив, що Тимофєєва "ліквідовано російськими спецслужбами".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ліквідація ватажка "ДНР" Захарченка в Донецьку
Теги: #захарченко#міністр ДНР