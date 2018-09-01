Польське видання виправило на своєму сайті карту Європи, на якій позначило Крим як територію РФ

Посольство України у Польщі повідомило, що співробітники видання Przegląd Sportowy вибачились та запевнили, що допустили «ненавмисну графічну помилку».

Польське спортивне інтернет-видання Przegląd Sportowy виправило на своєму сайті публікацію, що містила зображення мапи Європи, на якій Кримський півострів позначався як територія РФ.

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Про це посольство України у Польщі інформує на своїй сторінці у Facebook. «Після втручання Посольства редакція польського спортивного інтернет-видання Przegląd Sportowy усунула зі свого сайту публікацію, що містила зображення мапи Європи, на якій Кримський півострів позначався як територія Росії», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що співробітники видання вибачились та запевнили посольство України у Польщі, що допустили «ненавмисну графічну помилку».

«Це однозначно не була цілеспрямована дія», - цитує диппредставництво слова головного редактора видання Пшемислава Рудзкі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Przegląd Sportowy оприлюднило карту Європи, на якій український півострів Крим був зображений як частина Росії.

В опублікованій на сайті видання мапі ілюстровано, які клуби увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів та які країни вони представляють. На цій карті Крим був позначений таким самим кольором, як і Росія. Материкова частина України на цій карті була зафарбована іншим відтінком червоного.