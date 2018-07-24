Австралійська організація виправила карту з "російським Кримом" після скарг

Організація зобразила на одній із карт "російський Крим", ілюструючи світовий "рейтинг рабства" Global Slavery Index.

Австралійська правозахисна організація Walk Free Foundation виправила карту, на якій зобразила Крим частиною РФ, після скарг з України.

Як повідомляла "ЄвроПравда", організація зобразила на одній із карт "російський Крим", ілюструючи світовий "рейтинг рабства" Global Slavery Index.

Примітно, що таку помилку було допущено не на всіх картах - на деяких Крим було позначено як територію України.

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"Європейська правда" звернулась до Walk Free Foundation із проханням роз’яснити картографічне позначення, яке суперечить міжнародно визнаним кордонам України.

У організації визнали наявність неправильного позначення, зазначивши, що помилка була допущена тільки при візуалізації. Станом на ранок вівторка карту на сайті globalslaveryindex.org виправлено й Крим віднесений до України.

"Помилку було допущено тільки при візуалізації і тепер виправлено. В даних рейтингу Global Slavery Index Крим було враховано як територію України", - зазначили в організації у коментарі "Європейській правді".

Раніше повідомлялося, що британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом.