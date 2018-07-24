Австралійська організація виправила карту з "російським Кримом" після скарг
Австралійська правозахисна організація Walk Free Foundation виправила карту, на якій зобразила Крим частиною РФ, після скарг з України.
Як повідомляла "ЄвроПравда", організація зобразила на одній із карт "російський Крим", ілюструючи світовий "рейтинг рабства" Global Slavery Index.
Примітно, що таку помилку було допущено не на всіх картах - на деяких Крим було позначено як територію України.
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"Європейська правда" звернулась до Walk Free Foundation із проханням роз’яснити картографічне позначення, яке суперечить міжнародно визнаним кордонам України.
У організації визнали наявність неправильного позначення, зазначивши, що помилка була допущена тільки при візуалізації. Станом на ранок вівторка карту на сайті globalslaveryindex.org виправлено й Крим віднесений до України.
"Помилку було допущено тільки при візуалізації і тепер виправлено. В даних рейтингу Global Slavery Index Крим було враховано як територію України", - зазначили в організації у коментарі "Європейській правді".
Раніше повідомлялося, що британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом.