Австралійська організація виправила карту з "російським Кримом" після скарг

12:07, 24 липня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляла "ЄвроПравда", організація зобразила на одній із карт "російський Крим", ілюструючи світовий "рейтинг рабства" Global Slavery Index.

Примітно, що таку помилку було допущено не на всіх картах - на деяких Крим було позначено як територію України.

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"Європейська правда" звернулась до Walk Free Foundation із проханням роз’яснити картографічне позначення, яке суперечить міжнародно визнаним кордонам України.

У організації визнали наявність неправильного позначення, зазначивши, що помилка була допущена тільки при візуалізації. Станом на ранок вівторка карту на сайті globalslaveryindex.org виправлено й Крим віднесений до України.

фото globalslaveryindex.org

"Помилку було допущено тільки при візуалізації і тепер виправлено. В даних рейтингу Global Slavery Index Крим було враховано як територію України", - зазначили в організації у коментарі "Європейській правді".

Раніше повідомлялося, що британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом.

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Теги: #Крим#Росія#карта