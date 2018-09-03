День знань в Україні: як школи провели свято першого дзвоника (фоторепортаж)

Вперше за парти сіло більше 448 тис. учнів.

Сьогодні, 3 вересня, в Україні продовжують святкувати День знань. Цьогоріч Міністерство освіти дозволило навчальним закладам на власний розсуд встановлювати дату святкувань.

Як повідомляв УНІАН, цього року до шкіл пішли понад 448,5 тисяч першокласників, які навчатимуться 12 років за новим державним стандартом початкової загальної освіти.

Найбільше першокласників - на Дніпропетровщині - 38,1 тис. Найменше - на неокупованій території Луганської області - 1,1 тис. школярів.

До столичних шкіл підуть майже 34 тисячі першокласників.

З цього навчального року в Україні почала діяти Нова українська школа. Діти навчатимуться 12 років. Шкільна освіта складатиметься з 3 рівнів. Початкова триватиме 4 роки. Середня - з 5 по 9 клас. Старша школа буде профільною.

Читайте такожВ Україні сьогодні відзначають День знань (відео)

Навчальні заклади також на власний розсуд обирали формат проведення свята першого дзвоника. Багато шкіл традиційно влаштували лінійки. До деяких шкіл навіть прийшли чиновники. Багато закладів відмовилися від лінійок. Влаштували дискотеки, пікніки або квести.

У більшості шкіл першокласники прийшли на лінійку у вишиванках або у формі: білий верх і темний низ. Дівчата з бантами на голові. Хлопці - із метеликами або краватками на шиї.

Яскраві фото із урочистостей з нагоди Дня знань з різних куточків України дивіться у фоторепортажі УНІАН.