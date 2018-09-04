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"Похмурі люди з охороною": ЗМІ розповіли про секретну церемонію прощання з Кобзоном

11:51, 04 вересня 2018
Суспільство
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Офіційна церемонія прощання з Йосипом Кобзоном / REUTERS

У російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що церемоній прощання з Йосипом Кобзоном було дві. Першу, офіційну, могли бачити всі, однак за день до цього в іншому місці в Москві, в обстановці абсолютної таємності і під охороною пройшло перше, неофіційне прощання "для своїх".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Субота, 1 вересня, ЦКБ на вулиці маршала Тимошенка. Вранці сюди приїжджає особистий перукар і візажист Йосипа Давидовича. До 16 години до залу починають під'їжджати дорогі машини - «Бентлі» і «Майбахи». Починається таємна церемонія прощання з померлим метром. Кобзон запам'ятається в першу чергу тим, що об'єднував в собі абсолютно різні сторони російського життя - і тут зустрічаються представники однієї з них. Похмурі люди з охороною один за одним приїздять, проходять у зал і незабаром їдуть. Територія оточена поліцією, але всі співробітники - в штатському", - пише Mash.

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Як пише канал, в залі гостей зустрічала вдова Йосипа Кобзона Неллі і його найближчі родичі - син Андрій, а також численні онуки. Закрита для сторонніх церемонія тривала до 18:30. Лише на наступний ден відбулася офіційна церемонія прощання з ним - народна.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Довідка УНІАН. Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими і російськими нагородами. Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

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У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Президент підписав відповідний указ. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #співак#Йосип Кобзон