СБУ назвала нові імена "вагнерівців", знищених американцями в Сирії (список)

За даними відомства, понад 80% російських найманців до "відрядження у Сирію" брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських незаконних збройних формувань.

СБУ оприлюднила нові імена російських бойовиків приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера», які були знищені в Сирії внаслідок удару військ колаліції, очолюваної США, у ніч на 8 лютого цього року.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ на сайті відомства. У прес-центрі зазначили, що російські спецслужби вдалися до безпрецедентних заходів для недопущення виходу «списку Вагнера» через ЗМІ РФ, включаючи прямі залякування російських журналістів та «зачистку» аккаунтів загиблих найманців і членів їхніх сімей у соціальних мережах.

Раніше СБУ повідомила, що має інформацію про більше ніж 80 російських бойовиків ПВК «Вагнера», сьогодні відомство назвало призвіща ще 9 найманців, загиблих або померлих від отриманих поранень, у томі числі іноземних громадян, а також групові фото бойовиків «Вагнера» напередоні знищення в Сирії.

Апостол В.І., 13.01.1988, мав подвійне громадянство РФ та Молдови, вбивав на території Чечні, учасник російських НЗФ в Україні;

Вертинський В.В., 13.06.1954, громадянин РФ, був діючим депутатом Петропавлівської сільської думи Катайського району Курганської області від місцевого відділення всеросійської партії «Єдина Росія»;

Соломатов С.В., 20.09.1990, громадянин РФ, близький родич російських музикантів з м. Москва – Валентина Соломатова та Юрія Андрійчука, належність до російських НЗФ в Україні, перевіряється;

Макаров С.Ю., 20.09.1984, громадянин РФ, учасник російських НЗФ в Україні;

Кутсарь А.В., 24.01.1984, громадянин РФ, вбивав на території Чечні, учасник російських НЗФ в Україні;

Баскаков Є.В., 01.01.1982, громадянин РФ, учасник російських НЗФ в Україні;

Ганчеров С.Г., 16.07.1992, громадянин РФ, належність до російських НЗФ в Україні, перевіряється;

Нуртдінов І.І., 20.02.1982, громадянин РФ, учасник російських НЗФ в Україні;

Багашев К.Ю., 11.12.1970, громадянин України, учасник російських НЗФ на Донбасі.

"Не зважаючи на намагання російських спецслужб приховати, насамперед від російського громадянського суспільства, правду про масові втрати найманців ПВК «Вагнера», СБУ готова передати журналістам наявні докази їх загибелі в Сирії разом зі свідченнями рідних та близьких найманців", - йдеться в повідомленні прес-центру.

В СБУ підкреслили, що таким чином загальний список втрат російських «їхтамнетів» у ніч на 8 лютого 2018 року, що оприлюднила Служба безпеки України, становить «не 5, і навіть не 10 вбитих», а вже 50 найманців. При цьому, за наявними оперативними даними, понад 80% російських найманців до «відрядження у Сирію» брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських незаконних збройних формувань.

У відомстві пообіцяли найближчим часом оприлюднити додаткову інформацію про терористичну діяльність та втрати ПВК «Вагнера» з метою продовження викриття брехливості офіційних осіб РФ щодо відсутності російських «їхтамнетів» на території України і Сирії.

З повним списком найманців ПВК «Вагнера», які загинули або померли від отриманих поранень в результаті удару сил коаліції 07.02.2018 в Сирії в районі Дейр-ез-Зору (російською мовою) можна ознайомитися тут.

На сьогоднішній день останні помітні втрати, пов'язані з ПВК у Сирії, Росія понесла в ніч на 8 лютого. При при масштабному авіаударі очолюваної США коаліції в околицях міста Дейр-ез-Зор загинуло, за різними даними, до 200 росіян. При цьому, Reuters оприлюднив цифру у 300 загиблих найманців, посилаючись на власні джерела. За даними агенції, тяжкопоранених "вагнерівців" доставляли у Москву на літаках. Між тим, Росія відкидала будь-яку подібну інформацію, заявивши, що тоді при зіткненні загинуло п'ятеро росіян, які не мали відношення до збройних сил. У свою чергу в США тоді заявили, що в бою під Дейр-ез-Зором загинуло біля сотні росіян. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація від учасника того бою. Він оцінив втрати "вагнерівців" і сирійських військових у 200-250 осіб. "Вбитих 200-250, поранених приблизно стільки ж", - заявив чоловік.