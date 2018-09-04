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СБУ назвала нові імена "вагнерівців", знищених американцями в Сирії (список)

12:45, 04 вересня 2018
Суспільство
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СБУ оприлюднила імена і фото вбитих у Сирії "вагнерівців" \ ssu.gov.ua

СБУ оприлюднила нові імена російських бойовиків приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера», які були знищені в Сирії внаслідок удару військ колаліції, очолюваної США, у ніч на 8 лютого цього року.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ на сайті відомства. У прес-центрі зазначили, що російські спецслужби вдалися до безпрецедентних заходів для недопущення виходу «списку Вагнера» через ЗМІ РФ, включаючи прямі залякування російських журналістів та «зачистку» аккаунтів загиблих найманців і членів їхніх сімей у соціальних мережах.

Раніше СБУ повідомила, що має інформацію про більше ніж 80 російських бойовиків ПВК «Вагнера», сьогодні відомство назвало призвіща ще 9 найманців, загиблих або померлих від отриманих поранень, у томі числі іноземних громадян, а також групові фото бойовиків «Вагнера» напередоні знищення в Сирії. 

Більшість з низ до Сирії воювали на боці бойовиків на Донбасі \ ssu.gov.ua

Апостол В.І., 13.01.1988, мав подвійне громадянство РФ та Молдови, вбивав на території Чечні, учасник російських НЗФ в Україні;

Вертинський В.В., 13.06.1954, громадянин РФ, був діючим депутатом Петропавлівської сільської думи Катайського району Курганської області від місцевого відділення всеросійської партії «Єдина Росія»;

Соломатов С.В., 20.09.1990, громадянин РФ, близький родич російських музикантів з м. Москва – Валентина Соломатова та Юрія Андрійчука, належність до російських НЗФ в Україні, перевіряється;

Макаров С.Ю., 20.09.1984, громадянин РФ, учасник російських НЗФ в Україні;

Кутсарь А.В., 24.01.1984, громадянин РФ, вбивав на території Чечні, учасник російських НЗФ в Україні;

Баскаков Є.В., 01.01.1982, громадянин РФ, учасник російських НЗФ в Україні;

Ганчеров С.Г., 16.07.1992, громадянин РФ, належність до російських НЗФ в Україні, перевіряється;

Нуртдінов І.І., 20.02.1982, громадянин РФ, учасник російських НЗФ в Україні;

Багашев К.Ю., 11.12.1970, громадянин України, учасник російських НЗФ на Донбасі.

В СБУ зазначили, що РФ намагається приховати дані про свої втрати в Сирії \ ssu.gov.ua

"Не зважаючи на намагання російських спецслужб приховати, насамперед від російського громадянського суспільства, правду про масові втрати найманців ПВК «Вагнера», СБУ готова передати журналістам наявні докази їх загибелі в Сирії разом зі свідченнями рідних та близьких найманців", - йдеться в повідомленні прес-центру.  

В СБУ підкреслили, що таким чином загальний список втрат російських «їхтамнетів» у ніч на 8 лютого 2018 року, що оприлюднила Служба безпеки України, становить «не 5, і навіть не 10 вбитих», а вже 50 найманців. При цьому, за наявними оперативними даними, понад 80% російських найманців до «відрядження у Сирію» брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських незаконних збройних формувань.

В СБУ пообіцяли і надалі оприлюднювати дані про знищених "вагнерівців" \ ssu.gov.ua

У відомстві пообіцяли найближчим часом оприлюднити додаткову інформацію про терористичну діяльність та втрати ПВК «Вагнера» з метою продовження викриття брехливості офіційних осіб РФ щодо відсутності російських «їхтамнетів» на території України і Сирії.

З повним списком найманців ПВК «Вагнера», які загинули або померли від отриманих поранень в результаті удару сил коаліції 07.02.2018 в Сирії в районі Дейр-ез-Зору (російською мовою) можна ознайомитися тут.

На сьогоднішній день останні помітні втрати, пов'язані з ПВК у Сирії, Росія понесла в ніч на 8 лютого. При при масштабному авіаударі очолюваної США коаліції в околицях міста Дейр-ез-Зор загинуло, за різними даними, до 200 росіян. При цьому, Reuters оприлюднив цифру у 300 загиблих найманців, посилаючись на власні джерела. За даними агенції, тяжкопоранених "вагнерівців" доставляли у Москву на літаках. Між тим, Росія відкидала будь-яку подібну інформацію, заявивши, що тоді при зіткненні загинуло п'ятеро росіян, які не мали відношення до збройних сил. У свою чергу в США тоді заявили, що в бою під Дейр-ез-Зором загинуло біля сотні росіян. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація від учасника того бою. Він оцінив втрати "вагнерівців" і сирійських військових у 200-250 осіб. "Вбитих 200-250, поранених приблизно стільки ж", - заявив чоловік. 

ФИО

Гражданство

Дата рождения

Адрес

1. 

Ананьев Кирилл Борисович

РФ

31.01.1985

г. Москва, ул. Красного маяка, д.8, корп. 2, кв.1

2. 

Апостол Владислав Иванович

Молдова/РФ

13.01.1988

место рождения: Республика Молдова, Флорештский район, сел. Читулешть; место проживания: Белгородская область, г. Валуйки

3. 

Бабин Евгений Александрович

РФ

20.06.1972

место рождения: Челябинская область, Красноармейский район, сел. Сугояк; место проживания: г. Челябинске

4. 

Багашев Константин Юрьевич

Украина

  11.12.1970

место рождения: Киргизстан; место проживания: Луганская обл., г. Стаханов, ул. Курченко 4, кв. 133

5. 

Банников Игорь Владимирович

РФ

16.04.1988

г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 156, кв. 59

6. 

Баскаков Евгений Валерьевич

РФ

01.01.1982

Ставропольский край, г. Пятигорск

7. 

Ватолин Владимир Викторович

РФ

23.03.1980

Краснодарский край, Тбилисский район, хут. Шевченково, ул. Октябрьская, д.102, кв.1

8. 

Вертинский Владимир Викторович

РФ

13.06.1954

место рождения: с. Ошурково Далматовского района Курганской области; место проживания: Курганская область, Катайский район, с. Петропавловское, ул. Калинина, д. 3А, кв.2

9. 

Винограденко Владимир Петрович

Украина

30.04.1967

Харьковская обл., Харьковский район, пос. Коммунист, ул. Докучаева, д.8, кв. 18

Гаврилов Руслан Николаевич

РФ

03.08.1983

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Пушкина, д. 3, корп. А, кв.7

Ганчеров Сергей Григорьевич

РФ

16.07.1992

Республика Адыгея, Красногвардейский район, сел. Еленовское, ул. Пролетарская, д. 88

Грачян Геворг

Армения

21.11.1980

г. Ереван

Егоров Борис Евгеньевич

РФ

03.03.1973

г. Калининград

Жалин Илья Александрович

РФ

12.04.1984

г. Казань, ул. Сахарова, д. 27, кв. 123

Жигалов Михаил Сергеевич

РФ

09.07.1987

Ленинградская область, Всеволжский район, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 25, кв. 35

Закаулов Ростислав Алексеевич

РФ

14.03.1990

г. Юрга Кемеровской области

Зобов Павел Владимирович

РФ

06.08.1993

место рождения: Челябинская область, Уйский район, сел. Выдрино; место проживания: Челябинская область, Уйский район, сел. Уйское

Иващук Виктор Викторович

Украина

22.05.1983

Луганская область, г. Первомайск,  квартал 40 лет Победы 18, кв.108

Ильенко Дмитрий Юрьевич

Украина

28.05.1985

г.Луганск, ул. Переможная, д. 21, кв.219

Калабухов Алексей Викторович

РФ

23.09.1975

г. Киров

Кастырин Андрей Алексеевич

РФ

01.10.1988

Воронежская область, Семилукский район, сел. Перлевка, ул. Тенистая, д. 16

Кириченко Максим Александрович

РФ

27.06.1969

Ростовская область, г. Гуково, ул. Российская, д. 10

Колдунов Сергей Геннадьевич

РФ

06.12.1969

г. Красноярск

Конев Василий Александрович

РФ

16.05.1984

место рождения: Кыргыстан, г. Бишкек; место проживания: Алтайский край, Курьинский район, сел. Колывань

Косотуров Игорь Николаевич

РФ

30.12.1972

Свердловская обл., г. Асбест, ул. Долонина, д. 3А, кв.1

Кравченко Сергей Иванович

РФ

  13.01.1976

Ростовская обл., г. Новошахтинск

Кутсарь Артём Валентинович

РФ

24.01.1984

 Читинская обл., с. Маккавеево

Ладыгин Алексей Владимирович

РФ

31.05.1992

Рязанская область, г. Ряжск

Леонов Игорь Владимирович

РФ

29.11.1985

г. Магнитогорск, Челябинская область

Логинов Владимир Николаевич

РФ

05.04.1966

г. Калининград

Лусников Александр Владимирович

РФ

25.09.1976

место рождения: Кировская область, Омутнинский район, пос. Черная Холуница, место проживания: г. Киров

Макаров Сергей Юрьевич

РФ

20.09.1984

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Имая Насыри, д.3, кв.22

Манжиев Дорджи Борисович

РФ

15.07.1979

г. Элиста

Матвеев Станислав Валерьевич

РФ

15.06.1979

Свердловская область, г. Асбест, ул. Московская, д. 3, кв.8

Наливкин Алексей Леонидович

РФ

29.01.1977

г. Екатеринбург

Никулин Александр Андреевич

РФ

14.06.1992

г. Благовещенск Амурской области

Нуртдинов Ильсур Исмагилович

РФ

  20.02.1982

место рождения: дер. Тундинка Марииского района Кемеровской области; место проживания: г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова

Побережный Петр Васильевич

Украина

15.10.1976

место рождения: Луганская область, г. Стаханов; место проживания: Луганская область, г. Брянка, ул. Святогорская, д. 10, кв. 1

Прокофьев Владимир Иванович

РФ

07.10.1992

г. Майкоп

Прошак Сергей Юрьевич

РФ

27.06.1990

Ростовская обл., Кагальницкий район, сел. Новобатайск, ул. Пушкинская, д.37

Романов Андрей Вячеславович

РФ

19.04.1979

пос. Немчиновка, Одинцовский район, Московская область, пер. Зодчих, д.65

Рубанов Алексей Владимирович

РФ

17.03.1987

место рождения: Ростовская область, Зерноградский район, зерносовхоз Манычский; место проживания: Ростовская область, г. Семикаракорск, пос. Веселый

Соломатов Степан Валентинович

РФ

20.09.1990

г. Москва, ул. Руставели, д.9, кв.17

Спиридонов Евгений Николаевич

РФ

17.01.1987

с. Паспаул Чойского района Республики Алтай

Терещенко Олег Сергеевич

РФ

01.10.1982

стан. Крыловская Краснодарского края

Фешин Антон Васильевич

РФ

20.05.1981

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проживает в г. Чита

Шадеркин Сергей Константинович

РФ

04.03.1991

Воронежская область, г. Семилуки

Шатханов Алексей Петрович

РФ

21.02.1989

г. Иркутск

Шестеркин Денис Владимирович

РФ

18.08.1978

место рождения: г. Петропавловск-Камчатский; место проживания: г. Волгоград

Шихов Алексей Васильевич

РФ

  13.10.1991

г. Нижний Новгород

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Теги: #СБУ#інформація#ліквідовані вагнерівці