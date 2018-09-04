"Ніцоєвщини не буде": мер Дніпра спростував інформацію про заборону пісень російських музикантів

Мер Дніпра Борис Філатов запевнив, що такого рішення не буде.

Раніше поширена інформація про намір заборонити в Дніпрі публічне відтворення композицій виконавців, які підтримують збройну агресію Росії, не відповідає дійсності.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в Facebook.

"Вся преса вибухнула «новиною», що в Дніпрі хочуть заборонити пісні російських виконавців, які підтримали агресію РФ проти України. Ставлю до відома, що на сайті міської ради щодня реєструються десятки проектів рішень. Навіть божевільних", - написав він.

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Філатов запевнив, що такого рішення не буде.

"По-перше, його неможливо виконати. А, по-друге, ми не воюємо з книгами і музикою. Кожному вирішувати самому, як йому жити, які книги читати і слухати. Бути громадянином або потенційним колаборантом. Ніцоєвщини не буде в Дніпрі", - поянив мер Дніпра.