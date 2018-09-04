У Дніпрі хочуть заборонити пісні російських музикантів
13:17, 04 вересня 2018Суспільство
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Стежити за виконанням міськради буде Інспекція з благоустрою.
Заборона стосується також пісень українських виконавців / фото Jordan Killebrew via flickr.com
Міська влада Дніпра планує заборонити публічне відтворення композицій виконавців підтримують збройну агресію Росії.
Про це йдеться в проекті рішення міськради на сайті адміністрації.
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У проекті рішення йдеться, що на території Дніпра в громадському транспорті, установах культури і відпочинку, готелях, ресторанах та інших громадських місцях не можна буде слухати пісні російських та українських виконавців, які підтримали агресію проти України.
Перевіряти, як виконують це рішення, буде інспекція з благоустрою Дніпровського міськради.
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