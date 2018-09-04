У Дніпрі хочуть заборонити пісні російських музикантів

Стежити за виконанням міськради буде Інспекція з благоустрою.

Міська влада Дніпра планує заборонити публічне відтворення композицій виконавців підтримують збройну агресію Росії.

Про це йдеться в проекті рішення міськради на сайті адміністрації.

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У проекті рішення йдеться, що на території Дніпра в громадському транспорті, установах культури і відпочинку, готелях, ресторанах та інших громадських місцях не можна буде слухати пісні російських та українських виконавців, які підтримали агресію проти України.

Перевіряти, як виконують це рішення, буде інспекція з благоустрою Дніпровського міськради.

Раніше у Львові "любителі російської попси" побили українців.