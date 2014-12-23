Керченська переправа закрита через шторм

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника диспетчерської служби Єдиної транспортної дирекції.

«Переправа не працює, оголошено штормове попередження», - заявив представник.

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Раніше повідомлялося, що робота Керченської переправи може бути припинена через посилення західного вітру.