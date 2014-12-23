Керченська переправа закрита через шторм
08:43, 23 грудня 2014Суспільство
0 0
Керченська переправа знову закрилася через шторм.
Керченську переправу знову закрили / 82inform.ru
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника диспетчерської служби Єдиної транспортної дирекції.
«Переправа не працює, оголошено штормове попередження», - заявив представник.
Читайте такожЧерез шторм на Керченській переправі застрягли понад півтисячі автомобілів
Раніше повідомлялося, що робота Керченської переправи може бути припинена через посилення західного вітру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter