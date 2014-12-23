Кількість внутрішніх переселенців в Україні наблизилася до 600 тисяч

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 591 тис. 166 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей – 571 тис. 283 особи, а також громадяни, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, – 19 тис. 883 особи (за добу – 1 особа).

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Всього з АР Крим та Донбасу тимчасово переміщено 132 тис. 264 дітей.

Більше всього внутрішньо переміщених осіб розміщено у Харківській (120 тис. 299 осіб), Донецькій (85 тис. 326 осіб), Дніпропетровській (59 тис. 360 осіб), Запорізькій (53 тис. 403 особи), Луганській (63 тис. 966 осіб), Київській (25 тис. 392 особи) областях та в місті Київ (39 тис. 47 осіб).

Найменша кількість розселених у Чернівецькій (2 тис. 226 осіб), Тернопільській (2 тис. 416 осіб), Волинській (2 тис. 761 особа), Івано-Франківській (2 тис. 855 осіб), Рівненській (3 тис. 111 осіб) та Закарпатській (3 тис. 118 осіб).