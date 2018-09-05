Керівника РІА "Новости Украина" Вишинського госпіталізували з підозрою на інфаркт - адвокат

Вишинського із залу суду відправили на медобстеження. Коли продовжиться розгляд клопотання про продовження йому запобіжного заходу, поки що невідомо. Це залежить від висновку лікарів.

Директора "РИА Новости в Украине" Кирилла Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, госпіталізували з підозрою на інфаркт із зали суду, де мало розглядатися питання про продовження йому міри запобіжного заходу.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Андрій Доманський. "Фельдшер СІЗО надав йому медичну допомогу і попередньо поставив діагноз "інфаркт"", - сказав Доманський.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами адвоката минулого тижня в херсонському СІЗО у Вишинського стався серцевий напад.

«Підзахисному нібито надали допомогу. Але в умовах СІЗО вона не може бути висококваліфікованою. Фельдшер не є фахівцем цієї галузі медицини», - заявив Доманський.

Сам Вишинський підтвердив на суді, що почувається погано.

«Якщо ви хочете, щоб я при вас знепритомнів, то проводьте засідання», - сказав керівник РІА «Новости України».

У зв'язку з цим захист подав клопотання про проведення невідкладного медобстеження Вишинського.

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Суддя Ярослав Мусулевський задовольнив клопотання адвокатів і зробив перерву в засіданні.

Вишинського із залу суду відправили на медобстеження. Коли продовжиться розгляд клопотання про продовження йому запобіжного заходу, поки що невідомо. Це залежить від висновку лікарів.

За словами Доманського, Вишинського направлять, найімовірніше, до Херсонської обласної лікарні. Йому повинні забезпечити спецпалату з цілодобовим конвоєм.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано його директора Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність щодо підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що це тільки доведена сума. Згідно з оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу України.

6 серпня суд продовжив Вишинському термін тримання в СІЗО до 8 вересня.