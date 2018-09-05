Здоров'я в порядку: Вишинського повернули до суду після госпіталізації

Його було доставлено до лікарні, йому виміряли тиск, зробили кардіограму серця, і результати показали, що стан здоров'я - в нормі.

Після госпіталізації підозрюваного у державній зраді керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського із зали Херсонського міського суду через заяву захисту про погіршення його самопочуття, у лікарні результати обстеження показали, що стан здоров'я підозрюваного - у нормі.

Про це УНІАН повідомила речник прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тіхончик.

«Його було доставлено до лікарні, йому виміряли тиск, зробили кардіограму серця, і результати показали, що стан здоров'я - в нормі», - заявила вона.

«В СІЗО... те, що мені відомо, він не скаржився на вади серця чи щось таке», - додала Тіхончик.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, із зали Херсонського міського суду через погіршення стану здоров'я госпіталізували підозрюваного у державній зраді керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського. Суд повинен був розглядати клопотання про продовження запобіжного заходу Вишинському. Адвокат підозрюваного Андрій Доманський стверджував, що минулого тижня в СІЗО у Вишинського стався серцевий напад.

15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано його директора Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність щодо підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що це тільки доведена сума. Згідно з оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу України.