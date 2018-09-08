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На Чернігівщині встановили національний рекорд, розмістивши у кошику з лози 62 дітей (фото)

21:59, 08 вересня 2018
Суспільство
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Величезний кошик із лози сплів уродженець Сосниці Євген Косяненко \ vgolos.com.ua

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Як передає кореспондент УНІАН, рекорд представники Національного реєстру рекордів України зафіксували під час святкування Дня Сосниці та 124-ї річниці з дня народження видатного кіномитця Олександра Довженка.

Урочисті заходи розпочалися на центральній площі міста, що нині є центром однойменної громади. Привітати сосничан зі святом прибули народні депутати, представники обласної влади, гості із сусідніх громад та делегація із Чернівецької області.

На центральній площі у місті відбулося встановлення рекорду. Величезний кошик із лози сплів уродженець Сосниці Євген Косяненко. Взимку він виготовив найменший лозовий кошик, і друзі порадили зробити найбільший, щоб встановити рекорд України. Косяненко плітав кошик два місяці, використавши більш як автомобільний причеп лози, яку майстер нарізав на берегах річок Десна і Сейм.

Кошик з написом «рекорд України» розмістили біля сцени, його заповнили діти - всього у кошику вмістилися 62 дитини.

Експерт Національного реєстру рекордів України вручив Косяненку сертифікат про встановлення рекорду. Від громади майстер отримав грошове заохочення.

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Теги: #діти#рекорд#Чернігівщина