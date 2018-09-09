Інформація про третього загиблого внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилкою - ЗМІ
02:56, 09 вересня 2018Інциденти
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Кількість жертв жахливої ДТП і Одесі лишається на початково оголошеному рівні – двоє загиблих і п’ятеро травмованих.
Інформація про третього загиблого в кареті швидкої допомоги внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилкою.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на поліцію.
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Таким чином, кількість жертв жахливої ДТП і Одесі лишається на початково оголошеному рівні – двоє загиблих і п’ятеро травмованих.
У поліції пояснили, що двоє осіб загинули на місці, а третій постраждалий, про котрого йшла мова, як про загиблого в машині швидкої допомоги, насправді живий.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: три людини загинули, четверо госпіталізовані.
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