Інформація про третього загиблого внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилкою - ЗМІ

Кількість жертв жахливої ДТП і Одесі лишається на початково оголошеному рівні – двоє загиблих і п’ятеро травмованих.

Інформація про третього загиблого в кареті швидкої допомоги внаслідок ДТП в Одесі виявилася помилкою.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на поліцію.

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Таким чином, кількість жертв жахливої ДТП і Одесі лишається на початково оголошеному рівні – двоє загиблих і п’ятеро травмованих.

У поліції пояснили, що двоє осіб загинули на місці, а третій постраждалий, про котрого йшла мова, як про загиблого в машині швидкої допомоги, насправді живий.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: три людини загинули, четверо госпіталізовані.