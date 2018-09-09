Учасник жахливої ДТП в Одесі помічений в участі у вуличних гонках (відео)

Запис реєстратора одного з автомобілістів зафіксував, як BMW на великій швидкості перетинає перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Водій автомобіля BMW, який став учасником жахливої ДТП в Одесі в суботу ввечері, був любителем вуличних гонок і екстремальної їзди.

Читайте такожУ Києві мотоцикл на швидкості влетів у тролейбус (фото)

Як повідомляє Думская, очевидці впізнали машину BMW з держномером ВН1735НІ як постійну учасницю вуличних гонок.

Видання також зазначає, що інформація про непрацюючий світлофор під час ДТП не підтверджується: запис реєстратора одного з автомобілістів зафіксував, як BMW на великій швидкості перетинає перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомляють користувачі на Одеському форумі, автомобіль регулярно брав участь у вуличних перегонах. У якості підтверджень своїх слів вони викладають фото і відео.

Відео: Zender Motorsport

На Youtube також можна знайти відео, викладене майже рік тому, на якому видно, як цей автомобіль дрифтує на трасі, а потім розганяє до 250 км/год, ставлячи під загрозу безпеку руху.

Відео: Zender Motorsport

Відео: Zender Motorsport

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в суботу ввечері, 8 вересня, при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: три людини загинули, четверо госпіталізовані.