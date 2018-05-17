"Шрам на голові": у Києві напали на відомого бійця АТО (фото)

13:42, 17 травня 2018
Інциденти
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На Ананьєва напали / фото facebook.com/id.ananiev

Про це сам боєць написав на своїй сторінці у Facebook. За словами Ананьєва, він переїхав до нової квартири й вирішив сходити до супермаркету по гречку, де все й сталося.

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"Не дійшов… Вперше зі шкільних часів мене вирішили гопнути. Все закінчилося добре, я б навіть сказав, чудово. Дуже багато позитивних моментів. По-перше: я тепер можу їсти гречку без спецій, бо в мене в роті стійкий присмак заліза. По-друге, в мене добряче розбитий кулачок... По-третє, у всіх крутих чуваків є хоча б один шрам на голові… тепер є і в мене. Я крутий чувак... По-шосте, я усе ще безсмертний… хоч і з невеликою дірочкою в голові", - розповів він.

Раніше український десантник Валерій Ананьєв опублікував відео своєї зустрічі з російським пропагандистом Артемом Шейніним в італійській Вероні.

На записі він порівнює, як агресивно поводиться Шейнін на ТБ і як він реагує на образи в житті. Десантник плюнув пропагандистові в обличчя, але той витерся й почав розповідати про те, що сам воював.

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Теги: #Київ#побиття АТОшника#Валерій Ананьєв