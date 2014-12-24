За добу в зоні АТО поранені двоє військових
12:52, 24 грудня 2014Суспільство
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення.
Двоє українських військових отримали поранення / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожЗа ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб«Загиблих за минулу добу немає, двоє військовослужбовців дістали поранень», - зазначив він.
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