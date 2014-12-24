За добу в зоні АТО поранені двоє військових

12:52, 24 грудня 2014
Суспільство
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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