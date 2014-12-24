За добу в зоні АТО поранені двоє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожЗа ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб«Загиблих за минулу добу немає, двоє військовослужбовців дістали поранень», - зазначив він.