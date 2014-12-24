Бойовики замінували поля біля Жовтого на Луганщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У селищі Жовте Слов'яносербського району Луганської області терористи замінували поля навколо селища. Закликаємо місцевих мешканців бути обережними, не намагатися розмінувати це місце самостійно та попередити дітей про небезпеку», - зазначив він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені двоє військових «Також у разі виявлення підозрілих предметів за можливості позначити небезпечне місце та негайно звернутися до фахівців», - закликає речник АТО.