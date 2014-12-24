Бойовики замінували поля біля Жовтого на Луганщині
12:58, 24 грудня 2014Суспільство
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Поля навколо селища Жовте на Луганщині заміновано.
Лисенко повідомив про замінування полів біля Жовтого на Луганщині / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«У селищі Жовте Слов'яносербського району Луганської області терористи замінували поля навколо селища. Закликаємо місцевих мешканців бути обережними, не намагатися розмінувати це місце самостійно та попередити дітей про небезпеку», - зазначив він.
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