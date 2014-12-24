За 2014 рік українців стало менше на понад 130 тисяч - Держстат
13:29, 24 грудня 2014Суспільство
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Державна служба статистики України прогнозує, що протягом 2014 року населення України зменшилося на 131,3 тисячі осіб.
За 2014 рік українців стало на 0,3% менше / УНІАН
Про це повідомляє ТВі з посиланням на Державну службу статистики України.
"Станом на 1 січня 2015 р. чисельність наявного населення України складе 42 млн 941,8 тис. осіб. Станом на 1 січня 2014 р. чисельність наявного населення України становила 43 млн 073,1 тис. осіб. Таким чином, за 2014 р. українців стало на 0,3% або 131,3 тис. осіб менше", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що середньорічна чисельність населення України у 2014 р. складала 43 млн 007,5 тис. осіб.
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