На католицьке Різдво в Україні буде сонячно і тепло

Вночі дощ з мокрим снігом очікується на заході, півночі та сході, а вдень суттєві опади малоймовірні. Вітер стихне, пориви сягатимуть 9-12 метрів в секунду, а в Карпатах до 15 м/с. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря вночі становитиме 0 - 5 градусів тепла, на півночі і сході місцями 0-2 морозу, вдень очікується до +3+9 градусів, на півдні до +10+12, у Криму до +14 градусів.

У західній частині вночі переважно дощі, вдень місцями невеликі. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У північних областях вночі місцями дощі, можливо з мокрим снігом, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У центральних областях - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

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На сході України вночі очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, удень опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У південній частині - ясна суха тепла погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-12 тепла, в Криму до 14 градусів тепла.

В Києві 25 грудня вночі місцями дощ, вдень - без опадів. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 4-7 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с, у Карпатах до 15 м/с.