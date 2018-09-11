На хабарі в 140 тисяч затримано посадовців поліції на Луганщині

За не притягнення до відповідальності він разом з підполковником поліції вимагали у чоловіка близько 140 тис. грн.

Військовою прокуратурою зі складу Об'єднаних сил затримано керівника одного зі структурних підрозділів Національної поліції у Луганській області.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що упродовж серпня слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях проводили розслідування з метою викриття хабарника у погонах.

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«Маючи оперативну інформацію щодо офіцера Національної поліції, нечистого на руку, та отримавши санкцію військової прокуратури, слідчі своєчасно виявили й задокументували факт вимагання. Так, на хабарі був затриманий тимчасово виконуючий обов'язки начальника Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області майор поліції Ч., який вирішив «підзаробити», змовившись із заступником начальника цього ж відділу поліції підполковником поліції Б», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, перевертні у погонах торгували тим, чим могли – запропонували громадянинові Б. не притягати його до кримінальної відповідальності та навіть закрити кримінальне провадження. Просили вони за це майже 140 тис. грн. Оперативники затримали обох хабарників сьогодні, 11 вересня під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 88,5 тис. грн.

«Саме таку суму грошей було виявлено й вилучено під час обшуку автомобіля заступника начальника Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області», - наголошується у повідомленні.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

Раніше УНІАН повідомляв, що правоохоронці затримали двох посадовців міжнародного аеропорту «Бориспіль», які вимагали 141 тис. грн хабара.