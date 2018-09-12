В Україні поліцейським дозволили втручатися у домашнє насильство

В Україні набув чинності наказ МВС щодо термінових заборонних приписів у ситуаціях домашнього насильства.

Відтепер правоохоронці можуть приписом заборонити домашньому насильнику перебувати у житлі постраждалої особи та контактувати з нею.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Тетяну Ковальчук, 11 вересня набрав чинності наказ МВС щодо термінових заборонних приписів у ситуаціях домашнього насильства.

"Цей документ є доволі важливим у світлі змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, що будуть чинними вже на початку 2019 року й полегшать реалізацію положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищам", - сказала вона.

Також Ковальчук пояснила, що від учора правоохоронці, які приїжджають на виклик щодо вчинення домашнього насильства, зможуть подбати про безпеку жертви, одразу виписавши кривднику терміновий припис.

За її словами, такий припис накладатиме на правопорушника зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; міститиме заборону на вхід та перебування в цьому місці; а також заборонятиме кривднику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

«Відповідно, законодавчі новації дозволять негайно усунути загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи, повністю убезпечивши жертву від агресора», - йдеться в повідомленні.