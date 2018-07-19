Ірина Луценко розповіла, як втілюватиметься новий закон про протидію домашньому насильству

Нардеп констатувала, що наразі не всі міністерства готові до зміни свідомості, необхідних для втілення закону.

В рамках запровадження закону про протидію домашньому насильству необхідно скоординувати роботу всіх відповідальних служби навколо жертви домашнього насильства, а не змушувати її бігати зі своєю проблемою по різних відомствах.

Про це у своєму Facebook написала народний депутат від БПП, представниця глави держави у парламенті Ірина Луценко за результатами зустрічі з представниками громадських організацій щодо запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в Україні.

«Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон про протидію домашньому насильству. Повірте, це був дуже складний, дуже непростий процес. Нам довелось замінити поняття «гендерно зумовлене насильство», проти якого виступала переважна більшість депутатів, терміном «насильство за ознакою статі». Але механізми протидії домашньому насильству нам вдалося провести. Тепер завдання виконавчої влади – втілити їх в життя. Як вже неодноразово повідомляла, на базі Міністерства соціальної політики працює робоча група у складі представників основних відомств, відповідальних за виконання прийнятого закону. Треба напрацювати і прийняти сотні підзаконних актів, інструкцій, положень, стандартів – і узгодити все це між різними міністерствами та відомствами, щоб закон запрацював», - написала Ірина Луценко.

При цьому нардеп констатувала, що прийняття закону, яким би складним воно не було, це найлегша частина шляху.

«Зараз набагато важче, адже не всі міністерства готові до зміни свідомості. Ці зміни полягають в тому, що виконавча влада (як центральна, так і місцева) мусить будувати свою роботу навколо людини, а не навпаки. Деякі чиновники досі думають, що людина мусить бігти зі своєю проблемою в одне міністерство, потім в інше, потім в третє, потім ще, і ще, і ще… Так більше не буде. Людина, громадянин України (і неважливо – чоловік це чи жінка, дитина чи літня людина) має отримувати допомогу комплексно. Саме така логіка нашого закону: всі відповідні служби працюють навколо жертви домашнього насильства. А також працюють з кривдником, адже корекція поведінки – невід’ємна частина процесу виходу з ситуації», - пояснила вона.

При цьому Ірина Луценко висловила сподівання, що вже на вересень можна буде вийти на погодження підзаконних актів, буде створено відповідний реєстр, національну «гарячу лінію» та інші інструменти допомоги.

«А далі вже включиться громадське суспільство і громадські організації. Їхнє завдання – моніторити виконання закону і змусити органи виконавчої влади зрозуміти, що людина тепер стоїть в центрі, навколо неї має все крутитися. Буде важко, дуже важко, адже змінити свідомість – це найважче, що треба зробити», - додала нардеп.

При цьому вона виклала у відкритий доступ коротку зведену таблицю усіх відповідних напрацювань станом на початок липня.