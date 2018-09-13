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Доїздились: з кінця вересня штрафи за порушення ПДР зростуть у кілька разів (відео)

16:09, 13 вересня 2018
Суспільство
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Штраф за перевищення швидкості вище 50 км/год в місті зросте з 510 грн до 3,4 тисячі гривень.

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Якщо водій став винуватцем ДТП і втік з місця злочину - штраф від 255 гривень до 3,4 тисячі гривень.

Якщо ж водій сів за кермо без прав, він заплатить штраф у розмірі 20,4 тисяч гривень.

Також поліція матиме право складати протоколи порушень паркування навіть без водія. Штраф за неправильне паркування складе від 255 до 1700 гривень.

Чи зупинять потенційних порушників такі заходи - покаже час.

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Теги: #ПДР#неправильне паркування#правила для водіїв#штрафи для водіїв