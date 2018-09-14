Найвпливовіші одесити: до нового рейтингу потрапили діячі всеукраїнського масштабу

У новому рейтингу ста найбільш впливових одеситів перші позиції поділили між собою спортсмени, меценати та бізнесмени, відомі далеко за межами Одеси та навіть України. Серед них Аднан Ківан, Василь Ломаченко, Євген Кравцов та інші.

Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство «Одеса-медіа».

Рейтинг «100 найвпливовіших одеситів» був заснований благодійним фондом «Журналісти за демократію» разом із інформаційним агентством «Одеса-медіа». За словами організаторів, за право опинитись у новому рейтингу боролись одразу 505 номінантів.

Голосування проходило у два паралельні етапи: користувачі інтернету протягом останнього місяця мали нагоду проголосувати за ту чи іншу кандидатуру, в той час як група експертів, серед яких представники бізнесу, політики, освіти та культури, також виставляла власні оцінки. Опубліковані результати стали підсумком тривалої та активної роботи.

До трійки найбільш впливових одеситів увійшов власник українського англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан. Аднан Ківан також відомий одеситам та всій Україні як меценат, бізнесмен та один з найбільших інвесторів країни. Він є власником будівельної компанії KADORR Group, розвиває сільське господарство країни - він будує комплекси з виготовлення та переробки сільгосппродукції для країн арабського світу. В Одесі меценат побудував два арабських культурних центри та подарував місту сучасну будівлю лікарні швидкої допомоги.

На провідні позиції рейтингу потрапив також і його син - Руслан Ківан, голова правління Ради директорів компанії KADORR Group, яка є лідером за темпами та якістю будівництва на Півдні України.

Несподівано для багатьох у переліку впливових мешканців міста опинився і боксер Василь Ломаченко, який народився та проживає в Білгороді-Дністровському Одеської області. На рахунку у Ломаченка дві золоті медалі на Олімпійських іграх, дворазове чемпіонство світу, чемпіонство Європи та звання заслуженого майстра спорту України. До слова, випередив всесвітньо відомого спортсмена в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Першу позицію рейтингу найвагоміших представників одеського регіону посів мер Одеси. Також до рейтингу увійшли місцеві політики, представники влади, культурні та релігійні діячі тощо. За словами організаторів, цьогорічні результати вже четвертий рік поспіль демонструють, кому найбільше довіряють місцеві жителі, тож поява там осіб всеукраїнського масштабу не викликає здивувань.