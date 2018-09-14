Підозрювана у сепаратизмі Неля Штепа відзначила день народження в одному з найдорожчих ресторанів Слов'янська (відео)

Штепа запросила близько сотні гостей.

Екс-голова Слов'янська Неля Штепа відзначила день народження в одному з найдорожчих ресторанів міста, яким раніше керувала, йдеться в сюжеті ТСН.

Підозрювана у сепаратизмі зараз ні в чому себе не обмежує. Термін запобіжного заходу - цілодобового домашнього арешту - закінчився ще вісім місяців тому. А вибрати новий нікому.

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Неля Штепа бенкетує в колі друзів, відзначає 56-й день народження. Але як тільки помічає камеру ТСН – ховається.

Підозрюваної у сепаратизмі до найближчого ювілею далеко, але любителька покрасуватися на публіці або прокотитися на коні в образі королеви і зараз запросила більше сотні гостей і зняла цілий ресторан - один з найдорожчих у місті. Хоча ще в серпні в місті висіли оголошення з проханням до городян допомогти Штепі грошима.