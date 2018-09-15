Пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом відновили роботу

Пропуск осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники розпочали о 10:00.

Сьогодні, 15 вересня, контрольні пункти в’їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" на адмінмежі з анексованим Кримом, які було закрито у зв'язку з хімічними викидами на заводі "Титан", відновили свою роботу.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Операції щодо здійснення пропуску осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники Херсонського загону розпочнуть о 10.00", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що Державна прикордонна служба продовжить відстежувати ситуацію.

"У разі погіршення ситуації і виникнення загрози життю та здоров’ю мирного населення може знову бути прийняте окреме рішення про припинення здійснення пропуску громадян через КПВВ", - наголосили в Держприкордонслужбі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську на території анексованого Росією півострова стався викид в атмосферу речовини невідомого походження.

4 вересня окупанти вирішили припинити на два тижні роботу заводу "Титан" в Армянську, бо концентрація сірчистого ангідриду в місті перевищила норму.

У Міністерстві оборони України заявили, що викид хімічних речовин стався через те, що військові РФ у Криму обстріляли відстійники титанового та содового заводів.

Президент Петро Порошенко назвав викид хімічних речовин на території Криму екологічною катастрофою і закликав створити міжнародну комісію, щоб це зупинити.

6 вересня було прийнято рішення призупинити роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом у зв'язку з екологічною ситуацією.

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна було лише через КПВВ "Чонгар", який працює в штатному режимі.

Зазначалося, що в тимчасово закритих КПВВ прикордонники продовжать нести службу, а пропуск громадян та транспортних будуть здійснювати лише в екстрених випадках та у разі крайньої необхідності.