У Луганській області на фугасі підрвалася вантажівка Нацгвардії, загинула людина

15:34, 25 грудня 2014
Суспільство
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25 грудня близько 9-ї години ранку, доставляючи паливно-мастильні матеріали на автомобілі КрАЗ, в районі населеного пункту Орєхово Луганської області внаслідок підриву фугасу направленої дії загинув солдат.

Загинув військовослужбовець Нацгвардії Петро Андруник / vv.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

"Інший військовослужбовець отримав важке поранення, його доставлено до лікарні міста Лисичанськ", - сказано в повідомленні.

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