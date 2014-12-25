У Луганській області на фугасі підрвалася вантажівка Нацгвардії, загинула людина

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

"Інший військовослужбовець отримав важке поранення, його доставлено до лікарні міста Лисичанськ", - сказано в повідомленні.

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