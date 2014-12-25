У Луганській області на фугасі підрвалася вантажівка Нацгвардії, загинула людина
15:34, 25 грудня 2014Суспільство
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25 грудня близько 9-ї години ранку, доставляючи паливно-мастильні матеріали на автомобілі КрАЗ, в районі населеного пункту Орєхово Луганської області внаслідок підриву фугасу направленої дії загинув солдат.
Загинув військовослужбовець Нацгвардії Петро Андруник / vv.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
"Інший військовослужбовець отримав важке поранення, його доставлено до лікарні міста Лисичанськ", - сказано в повідомленні.
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