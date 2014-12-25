У Черкасах змінили графік аварійних відключень електроенергії

Як повідомили в прес-службі Черкаської міськради, ці зміни були прийняті на підставі письмових звернень споживачів, які пропонували виключити їх будинки із переліку аварійних відключень. Звернення надійшли в Черкаську міськраду і Черкаський міський РЕМ з 16 по 23 грудня.

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Перелік змін в погодинний графік аварійних відключень затвердив в. о. директора Черкаського міського РЕМ при узгодженні Черкаською міськрадою.

Зокрема, з графіка відключень виключені військова частина, два фармацевтичних підприємства, де неможливо зупинити технологічний цикл і для забезпечення зберігання медпрепаратів, які вимагають суворого дотримання температурного режиму. Також не будуть відключати від електроенергії 7 багатоповерхових будинків, які мають власні дахові котельні, і 14-поверховий будинок.

У той же час в Черкасах з 24 грудня тимчасово припинили аварійні відключення електроенергії, оскільки не надходила команда застосовувати графіки аварійних відключень.

Як повідомляв УНІАН, з початку грудня цього року в Україні почали здійснюватися почергові відключення електроенергії, пов'язані з високим її споживанням в умовах недовиробництва електроенергії генеруючими компаніями.