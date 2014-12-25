У Києві під час вибуху в гуртожитку загинула 1 людина, ще 2 постраждали

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві. Згідно з повідомленням, сьогодні до чергової частини Печерського районного управління по спецлінії «102» надійшла інформація, що на вул. Саперне поле, в гуртожитку, на восьмому поверсі пролунав вибух.

«Прибувши на місце події, співробітники міліції зафіксували звернення охоронця гуртожитку, який пояснив, що в 4:33 нібито почув вибух. Він відразу поспішив піднятися на верхні поверхи. В цей час йому назустріч йшов комендант гуртожитку, який повідомив, що сталася НП і необхідно викликати «швидку допомогу» та працівників міліції», - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху загинув 25-річний місцевий житель, а двох інших - 1969 і 1985 року народження, теж місцевих - у важкому стані лікарі «швидкої допомоги» доправили до реанімації.

Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та опитали мешканців і працівників гуртожитку. Вилучене направлено на експертизу.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального злочину за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу («вбивство з необережності»). Триває досудове розслідування.