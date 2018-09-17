Активісти пікетують ГПУ проти екстрадиції в РФ біженця Тумгоєва (фото, відео)

13 вересня Україна екстрадувала уродженця Інгушетії за запитом РФ.

Під Генеральною прокуратурою України в Києві проходить пікет на знак протесту проти екстрадиції в РФ біженця Тимура Тумгоєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Активісти "Свободи", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна їм. Шейха Мансура та інших пікетують ГПУ в знак протесту проти екстрадиції в РФ біженця Тимура Тумгоєва. У мітингу беруть участь також нардепи Оксана Корчинська (РПЛ), Андрій Іллєнко (позафракційний), Веселова Наталія (позафракційна), Юрій Тимошенко (НФ).

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що за рішенням Генпрокуратури Україна 12 вересня видала РФ уродженця Інгушетії Тумгоєва.

Повідомлялося, що Росія обвинувачує Тумгоєва в участі у бойових діях на території Сирії. Його затримали прикордонники у червні 2016 р. в аеропорту Харкова. Також, згідно з даними ЗМІ, у Харкові Тумгоєв нібито заявив про бажання воювати добровольцем в одному з українських добровольчих батальйонів. У 2016 р. Тумгоєв попросив в Україні політичного притулку.

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Також повідомлялося, що екстрадований Тумгоєв нібито був бійцем добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура.

Зазначалося, що на момент екстрадиції чоловіка до РФ нібито було чинним рішення Комітету ООН з прав людини про призупинення цієї процедури на період розгляду його скарги щодо порушення статті 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка закріплює право не бути підданим катуванням та жорстокому поводженню.

13 вересня прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко повідомив, що Україна видала Росії громадянина Російської Федерації Тимура Тумгоєва з дотриманням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана парламентом і які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною і Російською Федерацією.