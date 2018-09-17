Парубій розповів про появу понад 50 тисяч нових топографічних назв в Україні через декомунізацію

20 вересня парламент планує розглянути питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що за законом про декомунізацію в Україні з’явилося вже 52 тис. 480 нових топографічних назв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, говорячи про декомунізацію.

“Станом на сьогодні в Україні з’явилося 52 тис. 480 нових топографічних назв, перейменувань, в тому числі і міст, і містечок”, - зауважив спікер.

У цьому контексті він нагадав про необхідність внесення змін до Конституції для перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня парламент має розглянути питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Верховна Рада України перейменувала обласні центри Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня 2016 року, Кіровоград на Кропивницький – 14 липня 2016 року.

Перейменування відповідних областей було відкладено через те, що ці назви закріплено у статті 133 Конституції України.