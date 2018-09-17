Головний тренер "Шахтаря" Фонсека одружився з українкою

Фонсека зізнався, що одружився з громадянкою нашої країни.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека заявив, що одружився з українкою.

Як розповів Фонсека в ефірі програми "Великий футбол", він почувається в Україні, як вдома, передає "Ua Football".

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"Плюс я одружився тут, у мене дружина-українка, і зрозуміло, що я відчуваю себе, як вдома. Мені подобається, мені дуже подобається жити в Києві, мені дуже подобаються люди тут, і як я говорив, мене завжди дуже добре приймають і поважають тут", - сказав головний тренер "Шахтаря".

За повідомленнями ЗМІ, ймовірно, новою дружиною Фонсеки стала Катерина Остроушко, керівник прес-служби президента "Шахтаря" Ріната Ахметова. Про роман Фонсеки з нею журналісти повідомляли ще навесні цього року.

Нагадаємо, на момент підписання контракту із "Шахтарем" у 2016 році Паулу Фонсека був одружений 20 років, але потім розлучився.