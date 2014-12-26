Українські моряки не можуть покинути Уругвай
Українські моряки, члени екіпажу теплоходу POLUS-1 не можуть залишити порт Монтевідео (Уругвай), оскільки судновласник відмовляється виплатити зарплату за п’ять останніх місяців.
Про це повідомили представники добродійного фонду "Ассоль", передає канал 24.
До екіпажу теплоходу входить 30 людей, 10 із яких – громадяни України, двоє – росіяни, решта – з Індонезії. Судновласником є компанія ТОВ "ОДВ-Полюс", яка надала POLUS-1 в оренду компанії ТОВ "Парус", — йдеться у повідомленні.
"Судно ходить під українським прапором, отже, власником є українська компанія. Моя особиста думка, що це якась паперова компанія, зареєстрована спеціально для підписання контракту. Але фактично працевлаштування здійснювалося через компанію ТОВ "Парус", – розповіла юристу фонду "Ассоль" Вікторія Кондакова.
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Вона зазначила, що "Парус" відмовлявся платити морякам через те, що ті нібито пошкодили судно.
Якщо й були якісь збитки, він має стягати їх пізніше, а не відраховувати з зарплати, — додала Кондакова.
За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, через українське посольство в Аргентині дипломатам вдалося встановити контакт із екіпажем судна. Проблемою особисто займається почесний консул України в Уругваї.