Українські моряки не можуть покинути Уругвай

Про це повідомили представники добродійного фонду "Ассоль", передає канал 24.

До екіпажу теплоходу входить 30 людей, 10 із яких – громадяни України, двоє – росіяни, решта – з Індонезії. Судновласником є компанія ТОВ "ОДВ-Полюс", яка надала POLUS-1 в оренду компанії ТОВ "Парус", — йдеться у повідомленні.

"Судно ходить під українським прапором, отже, власником є українська компанія. Моя особиста думка, що це якась паперова компанія, зареєстрована спеціально для підписання контракту. Але фактично працевлаштування здійснювалося через компанію ТОВ "Парус", – розповіла юристу фонду "Ассоль" Вікторія Кондакова.

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Вона зазначила, що "Парус" відмовлявся платити морякам через те, що ті нібито пошкодили судно.

Якщо й були якісь збитки, він має стягати їх пізніше, а не відраховувати з зарплати, — додала Кондакова.

За словами речника МЗС Євгена Перебийноса, через українське посольство в Аргентині дипломатам вдалося встановити контакт із екіпажем судна. Проблемою особисто займається почесний консул України в Уругваї.