Під Києвом людей налякали 12 покинутих трун і 12 викопаних могил просто посеред лісу (відео)

Близькість цього місця до сусіднього кладовища місцевих жителів ще більше насторожила.

12 покинутих трун та 12 викопаних могил просто посеред лісу біля свого села знайшов грибівник неподалік Києва. За кількасот метрів від цього місця - Південне кладовище.

Як йдеться в сюжеті ТСН, налякані селяни викликали поліцію.

Сергій йшов лісом звичним маршрутом, збирав гриби, а натрапив на домовини:

"У мене одразу серце йокнуло – стоїть купа домовин. Я одразу подумав, що, можливо, покійників тут десь поховали".

12 викопаних ям просто посеред лісу. І стільки ж трун, складених одна на одну. Тут же - покинуті рукавички, ритуальні подушки.

Близькість цього місця до сусіднього кладовища селян ще більше насторожила. Вони викликали поліцію.

У труні люди побачили лопати і труби, а в кожній кришці домовин були отвори.

На місце прибули слідчі, працівники цвинтаря і керівник місцевої ритуальної служби. Каже, труни - не їхні.

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Прибиральник цвинтаря розповів, що тиждень тому бачив групу людей, яка через кладовище прямувала сюди.

"Люди вирішили перевірити те, як на кришку домовини насипається земля. Вони самі говорили, що буде психологічний тренінг".

Така версія пояснює і труби і отвори - щоб дихати, коли закопують.

У соцмережах ТСН знайшла користувача, який проанонсував свою присутність у цьому лісі. Місце схоже. Згодом чоловік виставив світлину, як лежить у труні.

На одному з сайтів пропонують екстремальний тренінг - погребіння живцем. І відео навіть є. Телефоном організатор зізнається, що в лісі були, людей з їхньої згоди закопували. Потім відкопували.

"Там були лікарі, група психологів. У нас було все передбачено. Це просто спорт, це як стрибати з парашутом. Там же нічого такого, усі живі, здорові".

Прибиральник Сергій це підтверджує.

"Хто зайшов - 27 осіб, то 27 осіб і вийшло. Нікого не залишили", - каже прибиральник на кладовищі Сергій Кияниця.