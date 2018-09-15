В Одесі поліція запобігла сутичкам між активістами і молодими людьми, які захищали будівництво на Ланжероні

Активісти прийшли на Ланжерон, де будується новий готель ТОВ «Нерум», яке володіє розташованим тут дельфінарієм «Немо».

Сьогодні в Одесі на Ланжероні поліція запобігла сутичкам між активістами, які прийшли знести конструкції, та групою молодих людей, які захищали будівництво в прибережній зоні.

Читайте такожВ Одесі на Ланжероні згорів ресторан "Хуторок": у ДСНС розповіли подробиці пожежі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, понад 60 представників організацій «Автомайдан», молодіжного крила ВО «Свобода» - «Сокіл» і «Національного корпусу» прийшли на Ланжерон, де будується новий готель ТОВ «Нерум», яке володіє розташованим тут дельфінарієм «Немо».

Активісти знесли огорожу й зайшли на територію будівництва, де взялися вручну розбирати фундамент. На місці події були присутні робітники, представники замовника будівництва, прибуло багато поліцейських.

За деякий час група молодих чоловіків спробувала «витиснути» активістів з території будівництва, і між опонентами сталася сутичка. Також невідома жінка підходила до активістів, намагалась відштовхувати їх, заважала розбирати конструкцію тощо. У конфлікт втрутилася поліція.

Як зазначили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, вранці близько 60 активістів зібралися біля готелю «Немо» й виступили проти незаконної забудови.

«Усі конфлікти, які провокувалися групою осіб, було локалізовано правоохоронцями на початковій стадії. Зараз громадяни розійшлися. Порушень громадського порядку не допущено», - зазначили в главку.

Активісти заявляють, що представники дельфінарію «Немо» хотіли спровокувати масову бійку. Вони стверджують, що сьогодні було здійснено спробу демонтувати «незаконні споруди, а представники «Немо» найняли «тітушок» і жінку-провокатора», яка давала розпорядження «тітушкам».

Аргументуючи свої дії, активісти посилаються, в тому числі на Водний кодекс, яким передбачено будівництво не ближче ніж 100 метрів від урізу води.

Як повідомляв УНІАН, через будівництво в районі Ланжерона в Одесі неодноразово проходили акції протесту.