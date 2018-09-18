Впровадження механізму «єдиного вікна» на митниці хоч і прогресивний крок, але несе низку ризиків - експерт

Закон про впровадження принципу «єдиного вікна» під час митного контролю, прийнятий парламентом з урахуванням пропозицій президента, є прогресивним кроком, проте його практична імплементація несе в собі низку ризиків. Про це в коментарі УНІАН заявила перший заступник генерального директора, фінансовий директор ПрАТ «Смарт-Холдинг» Юлія Кир'янова.

За її словами, серед основних позитивних моментів документа можна виділити спрощення документообігу та відмову від паперового оформлення документів при експортно-імпортних операціях. Зокрема, дозвільні документи, видані уповноваженими особами (включаючи фітосанітарії, ветеринарів, екологів та інших контролерів), будуть вноситися в державну інформаційну систему «Єдине вікно міжнародної торгівлі». Крім того, екологічна служба усувається від здійснення контролю безпосередньо на митниці. Екологи залучаються до митного оформлення виключно в разі зафіксованого мобільними пристроями прикордонників перевищення радіаційного фону.

«Але, незважаючи на значну кількість позитивних для бізнесу змін, законопроект містить норми, які можуть уповільнити лібералізацію митних режимів. Не слід забувати, що практична реалізація даного законопроекту передбачає розробку Кабміном великої кількості регламентуючих документів (перелік товарів для експорту, імпорту та транзиту, формат електронних даних і т.д.). Ця обставина неминуче приверне увагу потужних лобістських груп, які можуть спробувати втрутитися в законотворчий процес, тим самим нівелюючи багато важливих напрацювань, закріплених в документі», - підкреслила Кир'янова.

Вона також зазначила, що яким би правильним закон не був, на сьогоднішній день його успішне впровадження безпосередньо залежить від людського фактора.

«З огляду на масштабність корупції в Україні, на миттєвий позитивний ефект від цього закону розраховувати не доводиться - по крайней мере, до тих пір, поки ефективно не запрацюють антикорупційні органи», - сказала експерт, додавши, що «в цілому цей документ вселяє в бізнес стриманий оптимізм. Проте, остаточні висновки про його прогресивності можна буде зробити через деякий час, коли він почне реально застосовуватися ».

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня цього року Верховна Рада повторно прийняла закон щодо оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України та законодавчого впровадження механізму «єдиного вікна» на митниці з пропозиціями президента України Петра Порошенка.

Президент запропонував прибрати правки про відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам 30% вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна.

На думку Європейської Бізнес Асоціації, даний документ скоротить час митного оформлення товарів і кількості контролюючих органів: «Перевірку всіх дозвільних документів здійснюватимуть посадові особи митниці. Весь документообіг буде здійснюватися в електронному форматі. Перевірку рівня радіоактивного забруднення транспортних засобів і вантажів - Державна прикордонна служба України. Раніше це було функціоналом Державної екологічної інспекції. Крім того, санітарно-епідеміологічна експертиза як дозвільний документ для імпорту ліквідується. Санітарно-епідеміологічний нагляд проводитимуть посадові особи відповідної служби при реалізації товарів на території України. Раніше нагляд здійснювався безпосередньо на митному кордоні», - відзначили в Асоціації.

За словами виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації Ганни Дерев'янко, прийняття закону сприятиме подоланню корупційних схем на митниці: «Сподіваюся, на митниці будуть створені якісні умови і процедури, що дозволить скоротити час митного оформлення вантажів, а також черги на кордоні. До того ж, ми сподіваємося, що це буде сприяти подоланню корупційних схем на митниці. Цього вимагає і вже давно очікує чесний бізнес ».

Довідка УНІАН, 5 липня ц.р. Верховна Рада прийняла закон щодо оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України та законодавчого впровадження механізму «єдиного вікна» на митниці. Закон імплементує необхідні законодавчі зміни для розвитку механізму «єдиного вікна». Зокрема, цим законом даються підстави контролерам, санітарам, фітосанітарії, радіологічному контролю спільно з митницею проводити контроль в електронній формі. В кінці липня ц.р. президент України Петро Порошенко не підписав закон і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.